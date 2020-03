Wielerwereld in rouw na verschrikkelijk nieuws: Ineos-ploegleider Nicolas Portal overleden aan hartaanval

De wielerwereld heeft de voorbije jaren al te veel mensen verloren op veel te jonge leeftijd. Er komt nu alweer een moment van rouw aan: Nicolas Portal is overleden. Portal werd 40 jaar. De Fransman was als ploegleider aan de slag bij Team Ineos.

Tijdens zijn carrière als actief wielrenner reed Portal voor drie ploegen: AG2R, Caisse d'Epargne en Team Sky. In 2010 stopte Portal met wielrennen. Hij bleef nadien aan boord in de staf bij Team Sky, ook nadat het veranderde in Team Ineos.

Als ploegleider van Sky/Ineos maakte Portal verschillende eindzeges in de Tour mee. Hij is op zijn veertigste overleden aan een hartaanval in zijn huis in Andorra.