Zet wedergeboorte van Nairo Quintana zich voort? "Het is niet zo ongewoon"

Gaat 2020 het jaar worden van Nairo Quintana? De Colombiaan is alvast sterk begonnen en lijkt met zijn huidige vorm eindelijk nog eens te mogen dromen van een podium in de grote ronden. Eerst wel nog maar eens bevestigen in Parijs-Nice.

De Franse rittenkoersen zijn al goed voor hem geweest dit jaar: Quintana maakte indruk met zijn zeges op de Mont Ventoux en de Col d'Eze. "We kunnen niet meer tevreden zijn met de manier waarop Nairo aan het koersen is", zegt Emmanuel Hubert, sportdirecteur van Arkéa-Samsic, aan Cyclingnews. "En niet enkel vanwege de resultaten."

Volgens de Fransman zijn die geen toeval. "De mensen in onze ploeg tonen dat ze in hem geloven en hij heeft een sterke ploeg om zich heen. Dit stelt hem gerust. Hij heeft alles wat hij nodig heeft om goed te werken en te koersen. Ik denk dat koersen in een Frans team in deze Franse koersen ook een voordeel is voor hem. Hij vecht voor een ploeg die op eigen bodem rijdt."

Voor Parijs-Nice zijn de verwachtingen dus hooggespannen. "Als je ziet naar zijn debuut, is het heel duidelijk dat Nairo voor het podium of zelfs de eindzege kan gaan in Parijs-Nice." Is Hubert verrast door de sterke start van Quintana bij Arkéa? "Eerlijk? Neen. Ik zag hoe hij presteerde in het Colombiaans Kampioenschap, waar hij zelfs enkele seconden voor Bernal eindigde en het zilver veroverde."

Bovendien lijken ook de maanden tussen twee seizoenen in eens nuttig gebruikt. "Ik heb gezien hoe hard hij deze winter gewerkt heeft aan zijn positie op de fiets om aerodynamischer te worden. Dus het is niet zo ongewoon."