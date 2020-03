Eerste kermiskoers van het jaar is een kolfje naar de hand van Jordi Meeus

Wanzeel Koerse is de eerste kermiskoers van het jaar. Jordi Meeus toonde zich daarin de snelste van een ruime kopgroep.

Met iets meer dan twintig waren ze, de renners die in het Oost-Vlaamse Wanzele voor het peloton naar de finish reden. Jordi Meeus zag zijn kans schoon en koos de vlucht vooruit. Hij slaagde er maar net in om de achtervolgers in zijn eentje af te houden. Niet ver achter hem won Enzo Wauters het pleit om de tweede plaats. De Nederlander Jesper Rasch mocht als derde mee op het podium.

De 21-jarige Meeus volgt op de erelijst tweevoudig winnaar Elias Van Breussegem op. Ook op de erelijst: onder anderen Eddy Planckaert (1986), Ludo Dierickxsens (1995), Laurens De Vreese (2014) en Cees Bol (2018).