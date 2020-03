Is deze topper de eerste renner die besmet is met het coronavirus?

Dinsdag raakte bekend dat er minstens zes personen positief hebben getest op het coronavirus tijdens de UAE Tour. Daar zou volgens La Gazzetta dello Sport ook één Colombiaanse renner bij zijn.

Op dit moment zit er nog maar één Colombiaanse renner in quarantaine in Dubai: Fernando Gaviria. De kans lijkt dus groot dat de topsprinter besmet is.

Over zijn gezondheid hoeft Gaviria zich in principe niet héél veel zorgen te maken. Het virus is vooral gevaarlijk voor oudere en zwakkere mensen en dus niet meteen voor 25-jarige topsporters.

Of we Gaviria heel snel terug in het peloton zullen zien, is dan weer een ander verhaal. Vorig jaar reed hij de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico én Milaan-San Remo. Dit jaar zal dat er niet inzitten als hij besmet is. Als de wedstrijden al doorgaan bovendien…