Pech voor Belgische nieuwkomer bij Deceuninck-Quick.Step: sleutelbeenbreuk het verdict na val in Le Samyn

De meest recente Belgische wielerwedstrijd heeft zware schade aangericht bij één van de renners van Deceuninck-Quick.Step. Bert Van Lerberghe heeft zijn sleutelbeen gebroken bij een valpartij in Le Samyn. Zijn voorjaar zit er dus meteen al op.

Voorbije zondag maakte Van Lerberghe nog deel uit van de ploeg die de overwinning mocht vieren in Kuurne-Brussel-Kuurne na een straf nummer van Kasper Asgreen. Enkele dagen later ziet de wereld er heel anders uit voor onze 27-jarige landgenoot.

Na zijn val in Le Samyn bleek meteen dat het ernstig was. Dat vermoeden werd ook bevestigd in de diagnose: een gebroken linkersleutelbeen. Van Lerberghe werd vooral aangetrokken om te fungeren als lead-out in de sprint. Hij reed tot dusver dit seizoen vooral in dienst van Hodeg en Jakobsen.

OPERATIE IN ROESELARE

In de voorbije winter maakte Van Lerberghe de overstap van Cofidis naar Deceuninck-Quick.Step. Hij zal onder het mes gaan in Roeselare om daarna te beginnen aan zijn revalidatie.