OFFICIEEL: Ook Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo uitgesteld

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Na de Strade Bianche is ook Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo uitgesteld.

Uitgesteld, niet afgelast. Want net als in het geval van de koers van de witte wegen hoopt organisator RCS ook voor deze twee koersen een nieuwe datum te vinden. De kalender van het wielerjaar 2020 dreigt alvast één van de meest chaotische ooit te worden.