Spaanse klimmer is er niet bij in Parijs-Nice door ribblessure

Slecht nieuws voor Mikel Landa. De Spaanse klimmer is er niet bij in Parijs-Nice door een blessure aan de ribben. Hij liep de blessure begin februari op bij een aanrijding, maar toch werd hij nog derde in het algemeen klassement van de Ruta del Sol.

Begin februari werd Mikel Landa aangereden op training door een wagen en hij is er nog niet volledig van hersteld. De Spaanse klimmer heeft een ribblessure. Hij was wel aanwezig in de Ruta del Sol en daar eindigde hij knap derde in het algemeen klassement. Mikel Landa trok voorbije zomer van Movistar naar Bahrain McLaren en hij vindt het dan ook jammer dat hij niet kan deelnemen aan Parijs-Nice voor zijn nieuwe ploeg. "Ik keek er naar uit om te rijden in Frankrijk, maar ik moet nu trainen en er alles aan doen om opnieuw in vorm te geraken", aldus Landa bij CyclingNews.