Financiële problemen bij Astana? "Er is een oplossing in de maak"

Wat is er aan de hand bij Astana? De ploeg zou met financiële problemen kampen. In 2020 konden nog niet alle lonen uitbetaald worden en het zorgt voor nervositeit bij de renners. Ook in 2018 zaten ze in financiële problemen.

Volgens AS kon Astana haar renners en medewerkers nog niet betalen in 2020. Volgens de ploeg klopt het verhaal, maar ze geven wel extra informatie. "De betalingen gebeuren gedeeltelijk. Er is soms vertraging qua administratieve taken omdat we gesponsord worden door een overheidsorganisatie", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Toch zijn de renners nerveus. Ze hebben het in 2018 namelijk al eens meegemaakt dat Astana in financiële problemen zat. Het is nog niet duidelijk of het probleem snel van de baan zal zijn. Bij Astana hopen ze dat het deze week is opgelost.