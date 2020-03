Op zoek naar opvolger voor Evenepoel: rittenschema Baloise Belgium Tour 2020 bekend

De eindzege in de Baloise Belgium Tour was voor Remco Evenepoel vorig jaar de aanzet voor een ijzersterk tweede deel van het seizoen. Benieuwd welke mooie prestaties we in de volgende editie van de rittenkoers te zien krijgen. Het parcours ligt reeds vast.

Alle details werden bekendgemaakt tijdens een presentatie. De start van de Baloise Belgium Tour zal gehouden worden nop 10 juni in Beveren. De eerste rit voert het peloton naar de Vesten in Geraardsbergen. Meteen een kans voor de klassieke renners dus om zich te tonen. MUUR VAN HOEI Op dag twee ligt start en aankomst in Knokke-Heist. Nadien volgt er een heuvelachtige etappe door Limburg, van Beringen naar Bilzen. Rit vier van en naar Hamoir is veruit de lastigste, met ook de Muur van Hoei op het programma. Afsluiten doet de organisatie dit jaar met een individuele tijdrit. Die zal op 14 juni doorgaan in de straten van Averbode.