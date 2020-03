🎥 Het zit maar niet mee voor Caleb Ewan: de beelden bewijzen het

Voorlopig is Parijs-Nice voor Caleb Ewan en Lotto Soudal de koers van de gemiste kansen. Voor de tweede dag op rij kreeg de Australiƫr in de finale met pech te maken, waardoor hij zijn sprinterscapaciteiten niet tot uiting kon brengen.

Was de eerste etappe nog te zwaar, dan geloofden ze bij Lotto rotsvast in de winstkansen voor Caleb Ewan in de volgende twee ritten. In de tweede rit raakte een andere renner de derailleur van Ewan en deze keer beroerde een collega zijn achterwiel.

Caleb Ewan zat aan de rechterkant van de baan, wat een goede positie leek om volop mee te sprinten. Er was echter contact tussen Hofstetter en Bennett, waardoor die laatste in de kant werd geduwd en Hofstetter tegen de vlakte ging en zich aan het achterwiel van Ewan liet meeslepen. Dat laatste is duidelijk op te maken uit de beelden.

How unlucky can you be? @CalebEwan on his way to eventual victory stopped by a crashing rider. Great team performance and sprint preparation. @JasperDeBuyst @johndegenkolb #ParisNice pic.twitter.com/avelLD7cES — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 10, 2020

Gevolg: Ewan kwam zelf volledig tot stilstand en kon niet meesprinten. "Hoeveel pech kan je hebben?" Dat is wat ze zich afvragen bij Lotto Soudal. "Op weg naar een eventuele overwinning werd Ewan gestopt door een renner die tegen de vlakte gaat." Tegelijkertijd blijft de ploeg van de Nationale Loterij positief. "Geweidlige prestatie van het team en voorbereiding van de sprint."