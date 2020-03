Ex-team gaat in de tegenaanval op 'leugens' van dopingzondares Sicot

Marion Sicot testte in juni positief op het gebruik van epo en schoof de schuld in de schoenen van Marc Bracke, de Belgische manager van Doltcini-Van Eyck. Het management van het Belgische team slaat nu terug.

In een persbericht van Doltcini-Van Eyck ontkent de wielerformatie alle aantijgingen omtrent het aanzetten tot doping: "Zij alleen is verantwoordelijk. Haar handelen was niets anders dan bedriegen: het was een leugen tegenover haar tegenstanders én haar ploegmates."

"Maandenlang schreeuwde Marion haar onschuld uit op sociale media en in de pers. Nu geeft ze plots dopinggebruik (EPO) toe. Haar "onschuld" blijkt nog een leugen meer te zijn."

"En om haar "fout" te rechtvaardigen lanceert ze meteen een volgende leugen: dat de schuld bij haar ploegleider ligt. Er rijden veel meisjes voor ons team, die niet gepakt zijn op doping. Je kan ieder van hen contacteren. Zij zullen allen bevestigen dat qua respect voor de privacy of seksueel misbruik de standaarden bij ons perfect zijn. En zij zullen niet liegen."

Het volledige persbericht kan u hieronder lezen.