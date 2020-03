Opnieuw een waaierrit in Parijs-Nice vandaag?

Er staat opnieuw een vlakke rit op het programma in Parijs-Nice. Opnieuw een kans voor sprinters dus, maar ook vandaag is het uitkijken naar eventuele waaiers. De renners moeten dus op hun hoede zijn.

Gisteren won Nizzolo na een zeer aangename rit met veel actie op verschillende fronten. Ook vandaag is het parcours normaal niet zo hard, maar de waaiers kunnen het wel hard maken. De renners zijn gewaarschuwd.

In het midden van het parcours ligt een heuvel van derde categorie en er zijn ook twee tussensprinten. De rit duurt bijna 213 kilometer. Doet Jasper Stuyven opnieuw mee voor de overwinning, haalt Nizzolo zijn tweede op rij binnen of wordt het toch iemand anders? We weten het rond 16u30.