Campenaerts moet en zal woensdag uithalen in de tijdrit: voor Olympische Spelen... en zijn vriendin

Vandaag wordt in Parijs-Nice de tijdrit afgewerkt. Een dag die al een tijdje in de agenda van Victor Campenaerts staat aangekruist.

De werelduurrecordhouder wil vandaag dolgraag winnen. Hij moet punten scoren bij de bondscoach voor zijn selectie voor de Olympische Spelen en bovendien is zijn vriendin jarig. Zwemster Fanny Lecluyse wordt woensdag namelijk 27.

“Zelfs als ik win ben ik nog niet zeker van een ticket voor Tokio”, vertelde Campenaerts aan Gazet van Antwerpen.

“Pas na de Giro wordt de ­selectie van vijf ­bekendgemaakt. Dat is nog heel veraf: er kan nog van alles gebeuren. Stel je maar eens voor dat Wout van Aert ­Parijs-Roubaix wint... dat is ook een selectie­criterium voor de olympische tijdrit.”

“Ik probeer in de eerste plaats de tijdrit te winnen. Wat moet ik anders verzinnen als verjaardagsgeschenk? Onze ­hobby is lekker eten, maar dat kan nu niet in deze fase van ­Fanny’s seizoen."

"Dus ga ik voor de bloemen, ik denk dat dat een mooi cadeau zou zijn. Lukt het me, dan hoop ik dat ik ze in ­deftige staat kan houden tot ik opnieuw bij Fanny ben.”

