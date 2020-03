Indeling toch van groot belang ondanks korte afstand in veeleisende tijdrit Parijs-Nice

De kanshebbers zijn wel bekend: Campenaerts, Küng, Van Garderen... Zij gaan zeker voor een knalprestatie in de tijdrit in Saint-Amand-Montrond in Parijs-Nice. Daarnaast is het ook uitkijken naar alle klimmerstypes op het uitdagende parcours.

De individuele tijdrit is altijd een cruciale dag in Parijs-Nice en dat is dit jaar niet anders. Nochtans krijgen de renners niet meer dan 15,1 kilometers voor de wielen. Op die 15 kilometer kan er wel wat schade aangericht worden. Het gaat immers constant op en af, zelden is er een moment van rust.

Saint-Amand-Montrond is in de eerste plaats de geboorteplaats van Julian Alaphilippe. Het zijn ook renners als hem die in deze tijdrit verwacht mogen worden. Renners van het explosieve type die tegelijkertijd ook het nodige lef kunnen tonen in de afdaling.

LANG TUSSENSTUK BLIJFT UIT

De zogezegde tijdritspecialisten gaan het zeker niet cadeau. Na de start gaat het immers al vrij snel omhoog. Eens die helling achteruit, volgt een snelle afdaling. Een langer tussenstuk zou dan voor sommigen wel welkom zijn, maar dan komt net de zwaarste beklimming op dit parcours.

Het is overigens ook een langere helling dan die in het begin. Nadien is het opnieuw dalen, maar moet er wel nog een flink stuk bijgetrapt worden. Het is dus constant werken geblazen voor de renners. Ook in het laatste stuk moeten ze de concentratie overigens hoog houden, want in het centrum van de stad liggen enkele bochten waar ze zich niet mogen laten verrassen.

OPEN GEVECHT OP GEACCIDENTEERD TERREIN

Het moet een boeiende strijd opleveren van de reeds genoemde specialisten, mannen met een grote motor en de klimmers. Ook mannen als Porte, Pinot, Higuita, Nibali en leider Schachmann zullen zeker een woordje willen meespreken. Kortom: het wordt een open gevecht op een geaccidenteerd terrein. Dan is het indelen van de tijdrit altijd belangrijk, ook al gaat het dan over een korte afstand.