Neef van Frank Vandenbroucke heeft sleutelbeen gebroken

Ondanks het heengaan van Frank Vandenbroucke ondertussen meer dan tien jaar geleden is zijn familie nog altijd actief in de koers. Zijn dochter Cameron probeert er zijn weg in te vinden en zijn neef rijdt voor Bingoal-Wallonie Bruxelles. Die laatste kreeg wel een tegenslag te verwerken.

Franklin Six is bezig aan zijn derde jaar op rij bij de ploeg van Wallonie Bruxelles, dat dit jaar Bingoal als hoofdsponsor heeft. De vorige zomer moest hij geopereerd worden aan de rug. Daar leek hij goed van hersteld. Inmiddels dringt zich echter een nieuwe operatie op. Door een valpartij op training heeft Six zijn sleutelbeen gebroken. De renner uit Ploegsteert gaat vandaag al onder het mes. Sowieso moet hij een kruis maken over de volgende klassiekers. Vooral Gent-Wevelgem is toch een wedstrijd die hem nauw aan het hart ligt en hij nu zal moeten missen.