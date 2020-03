Wuyts: "Garcia Cortina is op dit moment de sterkste vent in het peloton"

Ivan Garcia Cortina won dinsdag op indrukwekkende wijze de massasprint in Parijs-Nice. Michel Wuyts was onder de indruk.

“Ivan Garcia Cortina is volgens mij op dit ogenblik de sterkste vent van het peloton”, vertelde hij aan Sporza. “Dan heb ik het over atletisch vermogen, want er komen andere componenten bij om van iemand een toprenner te maken. Maar qua kracht is hij de meest imponerende renner.”

“Wat hij gisteren deed, dat deed de twintigjarige Peter Sagan ook. Dat is intussen tien jaar geleden. Sagan won bij zijn entree in Parijs-Nice twee ritten. Ik had gisteren overigens wel eens willen zien of Ewan en Bennett zonder pech nog over Garcia Cortina zouden geraakt zijn.

“Het is een kwestie van tijd voor hij een winnaar wordt. Daar moet hij het kopmanschap voor krijgen en gisteren heeft hij een eerste stap gezet.”

“Hij heeft zich de voorbije jaren altijd moeten leegrijden voor mannen als Sonny Colbrelli, maar hij kan nu een vrije rol opeisen. En in Harelbeke of Wevelgem moet hij kunnen meedoen voor het podium.”