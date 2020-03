Adrie Van der Poel: "Mathieu zal tegen de Ronde van Vlaanderen opnieuw op niveau zijn"

Mathieu Van der Poel was dé topfavoriet om de Omloop het Nieuwsblad te winnen. Maar uiteindelijk moest de Nederlander passen voor het openingsweekend wegens ziekte.

"In een belangrijke fase van het seizoen had hij flinke koorts en is hij week buiten strijd geweest”, vertelde vader Adrie in de Facebook Live van Sporza. “Het vergt een serieuze inspanning om weer op niveau te komen."

"Maar nu gaat het redelijk met hem. Het speelt in zijn voordeel dat de anderen ook wat moeten zoeken om competitieritme op te doen."

"Het is nu afwachten welke ritten er uiteindelijk zullen doorgaan. Maar als hij vanaf nu zijn ding kan doen, verwacht ik dat hij vanaf de Ronde van Vlaanderen opnieuw op niveau zal zijn."