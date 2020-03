Campenaerts: "Nog geen moment aan de Olympische Spelen gedacht"

Victor Campenaerts werd woensdag zesde in de tijdrit in Parijs-Nice. Hij was vier seconden trager dan Thomas De Gendt.

Die laatste noemt Campenaerts nog altijd de topfavoriet om samen met Remco Evenepoel de Olympische tijdrit te mogen rijden. (lees HIER) Campenaerts is daar zelf minder mee bezig. "Die selectie zal zeker niet vandaag worden gemaakt, tenzij de bondscoach er plots anders over zou denken”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Grappig dat jullie er steeds op terugkomen, maar ik heb zelf nog geen moment aan Tokio gedacht. Ik ben er nog niet mee bezig.” “Voor atleten, triatleten en zwemmers, zoals Fanny (Lecluyse, zijn vriendin, red), draait het in 2020 enkel om de Spelen. Maar als ík de komende maanden vijf WorldTourtijdritten win, is mijn seizoen ook geslaagd."