Vluchter van de dag Tratnik vervloekt aanstormend peloton en winnaar Bonifazio

Niccolo Bonifazio heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Garcia Cortina. Peter Sagan werd derde.

In de langste etappe van Parijs-Nice was het aan de vluchters om hun kans te grijpen. Zeker omdat er enkele klimmetjes op het 227 kilometer lange parcours lagen. Jan Tratnik was de beste vuchter van de dag, maar hij werd pas in de absolute slotfase gegrepen door het peloton.

Bijzonder zuur voor de Sloveen van Bahrain-McLaren, zeker omdat hij zijn ploegmaat Garcia Cortina nog tweede zag worden in de massasprint. Die werd uiteindelijk gewonnen door de beresterke Nicollo Bonifazio van Total Direct Energie.

Peter Sagan en Nacer Bouhanni moesten tevreden zijn met plaatsen drie en vier. In de algemene rangschikking blijft de leiderstrui voor Maximilian Schachmann van BORA-hansgrohe.