Benoot rondt heerlijk teamwork af, wint voorlaatste rit van Parijs-Nice én wordt tweede in algemene klassement

Een kopgroep van zeven kleurde de etappe, maar de troepen van Deceuninck-Quick.Step liet hen nooit echt ver wegrijden. De koplopers werden uiteindelijk relatief snel ingelopen.

🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️ - 4️⃣0️⃣'' ⏱



7️⃣ coureurs ont réussi à creuser un écart de 40'' sur le peloton.



7️⃣ riders are leading the peloton by 40''.



🇨🇭@stefankueng

🇫🇷@romainbardet

🇨🇴@wian88

🇫🇷@NicoEdet

🇫🇷@PerezAnthony1

🇩🇰@Mads__Pedersen

🇫🇷@gougeardA#parisnice pic.twitter.com/OnSNxYhBrB