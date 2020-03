Israel Start-Up Nation treedt in voetsporen van ploeg van Teuns en trekt zelf eigen conclusie

Dylan Teuns & co keerden dus al vroeger huiswaarts. Nu is de ploeg van Nils Politt van plan om hetzelfde te doen. Nochtans was vroegtijdig afstappen zeker niet het oorspronkelijke plan bij Israel Start-Up Nation. "Onze policy was om te blijven koersen zolang de lokale autoriteiten het veilig achtten", zegt teammanager Kjell Carlström.

"Door de escalerende crisis en het feit dat de renners bij ons het laatste woord hebben, vinden we het verantwoord om te stoppen met koersen", vervolgt hij echter. Na overleg met de medische staf en de renners hebben ze dus bij Israel Start-Up Nation besloten om Parijs-Nice te verlaten.

”But due to the escalating crisis and adhering to our policy that riders will have the final say, we feel that it will be the most responsible decision to stop racing for now.” #ParisNice pic.twitter.com/mIdsuqwy94