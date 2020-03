Sport-en Keuringsartsen komen met advies voor profs, recreatiesporters en niet-sporters

In Parijs-Nice zijn er toch nog een aantal renners actief. Zij zullen zich na dit weekend ook afvragen wat vele collega's nu al doen: wat mag er nog en wat niet? En wat met recreatiesporters? Het SKA en Gezond Sporten Vlaanderen bieden duidelijkheid.

Het SKA is een vereniging van Sport-en Keuringsartsen. Samen met het expertisecentrum Gezond Sporten Vlaanderen sluit het zich aan bij de adviezen van de wetenschappers en de overheid. Wel vragen deze instanties dat clubtrainingen voor profs kunnen doorgaan en dat sportinfrastructuur in de open lucht toegankelijk blijft. Niet alle vormen van sport zijn in deze periode immers verboden.

Wat is er nog mogelijk voor wielrenners en andere profsporters? "Zo goed als alle wedstrijden en andere sportevenementen zijn nu afgelast, maar vroeg of laat gaat het licht weer op groen. Het is van belang dat profs en competitiesporters hun conditie tijdens de sperperiode op peil kunnen houden, anders krijgen ze bij de hervatting van de competities problemen met hun prestatieniveau en hun gezondheid", klinkt het.

INDIVIDUELE OEFENINGEN

Uiteraard kunnen ook profs en competitiesporters nog op eigen houtje trainen als ze gezond zijn. "Ze zullen allicht ook buiten club- of federatieverband met elkaar afspreken om te trainen. Beoefenaars van contact- en ploegsporten kunnen hun conditie op peil houden door te lopen of te fietsen, en hun techniek kunnen ze in veel gevallen onderhouden met individuele oefeningen."

Toch krijgen wielrenners mogelijk te maken met specifieke problemen. "Als zij nu vaker alleen gaan trainen of in groepjes zonder de gebruikelijke ondersteuning van begeleiders (volgwagen met EHBO-materiaal, zoals een AED), dan stellen ze zich extra bloot aan de gevaren van de openbare weg en andere risico’s. Mogelijk kampen profs en competitiesporters uit nog andere disciplines met soortgelijke, onbedoelde problemen."

NIET-SPORTERS: BEGIN TE SPORTEN!

Recreatiesporters moeten weten dat buiten wandelen en joggen perfect mogelijk blijft. Hetzelfde geldt voor andere buitensportactiviteiten zonder lichamelijk contact. Ook persoonlijk trainingsmateriaal in eigen huis kan nog gebezigd worden en dan zijn er ook nog andere opties zoals yoga etc. Niet-sporters worden in deze periode net aangemoedigd om te beginnen te sporten om zo gezondheidsproblemen te vermijden.