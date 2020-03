Sterke Michael Matthews deelt mee in de vreugde met Benoot: "Goed voor ons dat Quick.Step controle nam"

Het was een huzarenstukje dat Sunweb afleverde in Apt. Tiesj Benoot kroonde zich tot ritwinnaar, maar het hele team kwam sterk voor de dag. Matthews maakte het feest compleet door als tweede te eindigen. Niet slecht als sprinter in een etappe door het middelgebergte.

Het koersverloop beviel Matthews wel. "Het was anders dan we verwacht hadden. We hadden gedacht dat er een grotere groep zou ontsnappen. Het was goed voor ons dat Quick.Step de controle nam. Het betekende dat wij niet moesten rijden en dat we mannetjes konden sparen om ons te helpen in de finale."

Sunweb kon vervolgens tactisch de lijnen uitzetten. "Met 50 kilometer te gaan stuurden we Niklas Arndt vooruit en Søren Kragh Andersen kon hem als springplank gebruiken. Søren was alleen, tot Tiesj Benoot bij hem kwam, en naar de overwinning kon soleren. Ik kon bij sommige van de beste sprinters blijven en met een sterke sprint de tweede plaats behalen."

Een mooi één-tweetje werd het zo, het gedroomde scenario dus. "Al bij al was het een hele goede dag voor ons. Ik denk dat we getoond hebben dat we een sterke eenheid zijn. Eerste en tweede eindigen in zo'n etappe, veel meer kan je niet verlangen."