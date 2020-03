Tweede seizoensdeel kan nog top worden ondanks dat voorjaar eigenlijk al voor de bijl is gegaan

Voor heel wat sporten dreigt het seizoen door de huidige coronacrisis volledig verloren te gaan. In Amerikaanse competities als NBA en NHL is dat een optie, in het voetbal is een seizoen zonder play-offs een mogelijkheid. Dan staat het wielrennen er nog niet zo slecht voor.

Het voordeel dat de koers heeft ten opzichte van enkele andere sporten is dat het seizoen gelijk loopt met de jaargang. Het is niet dat er op een bepaald moment in 2020 al het volgende seizoen volop losbreekt. Tegelijkertijd moet er in de winter wel voldoende tijd zijn om een nieuwe campagne voor te bereiden, maar niets sluit uit dat het tweede deel van 2020 nog voor een pak sportieve hoogtepunten zorgt.

Wat het voorjaar betreft, dient realisme aan de dag gelegd te worden. Dat is er eigenlijk al volledig aan voor de moeite. Er bestaat nog een waterkansje om de Ronde en Roubaix op de voorziene datum te laten doorgaan, maar dat is eerder een utopie. Of het moest zijn dat organisator ASO voor Parijs-Roubaix nog eens al haar macht aanwendt om de Helleklassieker toch kan plaatsvinden.

Er zou echter dan wel meer volk aan de kant van de weg opduiken dan het geval is tijdens de ritten van Parijs-Nice. Het is zeer de vraag of dat in de huidige omstandigheden verantwoord is. In China lijkt de piek van het coronavirus achter de rug, maar hier zijn we daar nog niet eens aan toe als we de wetenschappers mogen geloven.

HERSTART IN MEI/JUNI?

De meeste voorspellingen geven aan dat er een realistische kans is dat het coronavirus net als andere virussen in de maand mei uit onze regio's verdwijnt. Dan lijkt het eerder aangewezen om vanaf juni opnieuw te beginnen koersen. Misschien kan het in mei nog. Maar april lijkt toch wel heel erg vroeg te zijn.

Laat ons even uit gaan van het scenario dat de koerskalender vanaf juni weer volle bak op gang komt. Vele organisatoren zullen voor hun wedstrijd hopen op een nieuwe datum nog dit jaar. Het is nu al duidelijk dat ze niet allemaal op hun weken bediend zullen worden. Een aantal van de geannuleerde koersen zal voor een volgende editie moeten wachten op 2021.

MOTIVATIE RENNERS BEPALEND

De bevoegde instanties zullen er alles aan doen om vooral de grote wedstrijden wel nog een plek te geven. Er werd al gespeculeerd over een Milaan-Sanremo of een Strade Bianche in oktober. Het heet dat er weinig plaats is op de kalender om wedstrijden in te halen. Dat klopt grotendeels, maar hangt ook voor een groot stuk af van de motivatie van de renners.

Het heet dat renners na een WK niet meer op de fiets te krijgen zijn, maar vanuit het peloton worden er hier en daar toch al andere signalen gegeven. Milaan-Sanremo in oktober? Reken maar dat Philippe Gilbert gemotiveerd zal zijn, meer dan ooit misschien zelfs. Zelfs een Giro naar het einde van het jaar toe is niet uitgesloten.

Wat met een eventuele in te halen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Deze Monumenten dragen echt wel het etiket 'voorjaarskoers'. Vanuit dat opzicht is het misschien moeilijker om zulke wedstrijden later op het jaar in te plannen, maar tegelijkertijd zijn het koersen die nooit hun charme verliezen. Het kan dus nog een schitterend najaar worden. Over het voorjaar hoeven we ons nog maar weinig illusies te maken.