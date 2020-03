Weinig kans dat de Ronde van Vlaanderen wél doorgaat: "Ik denk niet dat dat haalbaar is"

Krijgt het podium van de Ronde van Vlaanderen 2019 dit jaar nog opvolgers? Voorlopig duurt het opschorten van sportactiviteiten slechts tot 3 april en Vlaanderen Mooiste is gepland op 5 november. Het kan dus dat het Monument doorgaat op de voorziene datum, maar het is weinig waarschijnlijk.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts was te gast bij Radio 1 om het over de huidige problematiek en de Ronde van Vlaanderen te hebben. Gaat die kunnen doorgaan op 5 april? "Laat ons eerlijk zijn: ik denk niet dat dat haalbaar wordt", aldus de N-VA-politicus. "Dat een heel peloton vanover de hele wereld enkele dagen na die 3 april in Vlaanderen zou neerstrijken."

Weyts houdt er niet meteen rekening mee. Het is inderdaad de vraag of de reisplannen van al die sporters al überhaupt zouden kunnen doorgaan. Kan dat allemaal tijdig georganiseerd worden? "Er is een waterkansje, maar we moeten toch ook realiteitszin tonen."