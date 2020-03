Mathieu van der Poel baalt: "Het is bang afwachten"

Door het coronavirus is het niet duidelijk of de uitgestelde wedstrijden nog op een later tijdstip gereden zullen worden. Van der Poel baalt, want er wacht een onzekere toekomst voor hem en de andere renners.

Van der Poel vindt het jammer dat het voorjaar weg lijkt te vallen. "Veel kansen krijgen we niet om zeges te halen in het voorjaar. Het houdt mij wel bezig, maar het geld natuurlijk voor alle renners. Het zal voor sommige ook niet echt motiverend zijn, maar ik heb ergens geluk want ik kan extra training wel gebruiken om een basis te leggen na mijn ziekte", aldus van der Poel in Het Nieuwsblad. Moet van der Poel zich dan focussen op het mountainbiken voor de Olympische Spelen? "Het is nog niet duidelijk of de Spelen wel zullen doorgaan. Die onzekerheid is het allermoeilijkste. Het is bang afwachten", legt de Nederlander uit.