Maximilian Schachmann haalt eindzege binnen in Parijs-Nice: "Het is mijn allergrootste overwinning"

Het werd nog spannend vandaag, maar Maximilian Schachmann heeft dan toch de eindzege binnengehaald in Parijs-Nice. Hij had het moeilijk op de slotklim, maar Benoot kon net niet genoeg tijd terugwinnen.

Het is de eerste grote zege voor Maximilian Schachmann in zijn carrière. "Het is meteen mijn allermooiste overwinning. Het is één van de meest prestigieuze wedstrijden van een week en ik ben zeer trots", aldus Schachmann in Het Laatste Nieuws.

Schachmann kende een moeilijke dag, maar hij heeft nog net de gele trui kunnen binnenhalen voor Benoot. "Benoot versnelde en ik zag af. De laatste drie kilometer waren zeer zwaar. Mijn benen deden pijn, maar ik ben wel zeer gelukkig dat ik het heb gehaald", aldus de Duitser van BORA-hansgrohe.