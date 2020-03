Net geen eindzege voor Tiesj Benoot: "Alles of niets gespeeld"

Tiesj Benoot is er niet in geslaagd om de eindzege binnen te halen in Parijs-Nice. Hij reed vandaag opnieuw weg van de Duitser Schachmann, maar het was niet voldoende om de gele trui te pakken.

Benoot zelf was tevreden over zijn Parijs-Nice. "Ik heb alles of niets gespeeld. Ik heb alles geprobeerd en als je ziet wie ik allemaal achter mij kan houden, kan ik alleen maar tevreden zijn. Vooral over mijn tijdrit ben ik zeer tevreden", aldus de Belg bij Het Laatste Nieuws. Nu wacht ook voor Benoot een onzekere periode. "Wat ik nu ga doen? Ik ga thuis iets drinken met vrienden, maar uiteraard niet op café. Het is frustrerend, maar door mijn overwinning en mijn tweede plaats in het eindklassement ben ik op mijn gemak."