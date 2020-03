Ook de Scheldeprijs lijkt niet door te gaan: "Op dit moment lijkt het onwaarschijnlijk"

Niet alleen de Ronde van Vlaanderen lijkt in moeilijkheden te komen door het coronavirus, maar ook de Scheldeprijs lijkt niet door te gaan. Volgens de organisator lijkt het op dit moment zelfs onwaarschijnlijk.

de Scheldeprijs staat gepland op 8 april, maar de kans bestaat dat de wedstrijd niet gereden zal worden. "Op dit moment lijkt het zelfs zeer onwaarschijnlijk dat het zal doorgaan", aldus organisator Jack Vissers bij Sporza.

Vissers beseft dat er andere dingen belangrijker zijn nu. "Wielrennen is voor veel mensen belangrijk, maar wat er nu aan het gebeuren is, is veel belangrijker. Het gezond verstand en de actualiteit zegt dat onze koers niet zal kunnen doorgaan."