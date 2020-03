Van Aert en Evenepoel terug naar België

Wout van Aert en Remco Evenepoel keren zaterdag terug naar België. Van Aert verbleef in Girona, Evenepoel in Calpe.

"Langer in Spanje blijven was een optie voor Wout”, vertelde persverantwoordelijke Ard Bierens aan Het Laatste Nieuws. “Hij huurt er een appartement en zou er in ideale weersomstandigheden verder kunnen trainen.”

“Maar net als de andere renners en personeelsleden van het team geven hij en Sarah er in deze bijzondere situatie de voorkeur aan om bij de familie te zijn."

Ook Evenepoel keert terug naar België. Wanneer duidelijk wordt welke koersen er wél nog doorgaan behoort een nieuwe hoogtestage tot de mogelijkheden.