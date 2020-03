Wat met de Ronde van Vlaanderen? Maandag normaal de definitieve beslissing

Heel wat koersen worden afgelast of geschrapt door het coronavirus. Nu zouden er ook twijfels zijn over de Ronde van Vlaanderen. Maandag zou een definitieve beslissing komen over de wedstrijd.

Volgens Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, ligt de beslissing niet bij de organisatie. "De overheid beslist of de wedstrijd kan doorgaan. Maandag wordt het normaal beslist", aldus Van Den Spiegel bij Het Nieuwsblad. Als het niet zou doorgaan, is de kans klein dat de Ronde op een andere dag zal doorgaan. "Het is niet realistisch om de Ronde later te laten doorgaan. De kalender zit bomvol. Ik vrees dat er dit jaar geen Ronde van Vlaanderen zal zijn."