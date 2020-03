"Waterkans dat de Ronde van Vlaanderen kan doorgaan"

Door het coronavirus zijn alle sportactiviteiten verboden tot 3 april. Twee dagen later staat de Ronde van Vlaanderen op het programma.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts vreest echter dat de Ronde niet zal kunnen plaatsvinden. Dat vertelde hij in een gesprek met Radio 1.

"Laat ons eerlijk zijn: ik denk niet dat het haalbaar wordt. Een peloton van over de hele wereld dat enkele dagen na die derde april in Vlaanderen zou neerstrijken? Er is een waterkans. Maar we moeten toch ook verantwoordelijkheidszin tonen."