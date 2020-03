Eendagskoers op 15 maart was echt wel het slotstuk: gedaan met koersen voor de rest van de maand

De laatste rit in Parijs-Nice vorige zaterdag leek de laatste koersdag te worden in maart. Dat was toch niet helemaal het geval, want zondag ging in Chili nog de Gran Premio de la Patagonia door. Het deed de hoop even oplaaien voor de Ronde van Chili, maar die kan niet doorgaan.

De Gran Premio de la Patagonia is een eendagskoers van 2.2-niveau. De 43-jarige Oscar Sevilla werd er tweede, achter winnaar Jose Tito Hernandez. Aangezien die wedstrijd nog kon doorgaan, was er ook nog hoop voor de Ronde van Chili, die later deze week op het programma stond. POSITIEVE TESTS FEL TOEGENOMEN De vijfdaagse rittenkoers zou vanaf woensdag van start gaan, maar helaas. Het aantal positieve testen op het coronavirus is de laatste 24 uur ook in Zuid-Amerika plots ook fel toegenomen. De Ronde van Chili kan dus niet op de voorziene datum doorgaan. Dat betekent dat er deze maand geen wielerwedstrijden meer op de kalender staan. De volgende koers is ten vroegste voor drie april.