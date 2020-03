Keukeleire laat niets aan toeval over en verkent Parijs-Roubaix, of het nu voor 2020 of voor 2021 is

Als zelfs ASO-baas Christian Prudhomme zijn twijfels heeft, lijkt de kans wel heel erg klein dat Parijs-Roubaix op 12 april kan doorgaan. Ondanks de twijfels laat Jens Keukeleire de moed niet in de schoenen zakken. Hij is toch al een kijkje gaan nemen om het parcours.

Kwestie van voorbereid te zijn moest het toch allemaal tijdig in orde komen. Dan moet je als renner inderdaad ook wel zien dat je er staat. Jens Keukeleire was dus toch in de buurt van Roubaix te bespeuren bij zijn verkenningstocht over de kasseien.

Dat toont de renner van EF Pro Cycling aan met een filmpje op Instagram. "Het is altijd goed om een verkenning te doen van het parcours van Parijs-Roubaix. Al ben ik niet zeker of dit de verkenning was voor de editie van 2020 of voor die van 2021", besluit Keukeleire.