UPDATE: Definitief een streep door de Ronde van het Baskenland

In eerdere edities kroonde Alberto Contador zich liefst viermaal tot eindwinnaar en in 2019 was Ion Izagirre de beste in het Baskenland. Het is altijd een koers waar de klimmers wel naar uitkijken. Ook deze wedstrijd moet uitgesteld worden.

De aanpassingen op de wielerkalender volgen mekaar nu in sneltempo op. Verschillende wedstrijden, of het nu eendagskoersen zijn of rittenkoersen, kunnen niet georganiseerd worden op de datum dat dat oorspronkelijk de bedoeling was. BEPERKINGEN BIJ HET REIZEN Over de Ronde van het Baskenland is er nu ook definitief uitsluitsel. Alles wees er al wel op dat het tot uitstel ging komen. Spanje is zowat het nieuwe Italië aan het worden wat de impact van het coronavirus betreft en er zijn ook beperkingen wat betreft het reizen. Dat zou het voor wielrenners moeilijk maken om ter plaatse te geraken. De organisatie hoopt wel nog op een nieuwe datum in 2020. Onlangs werd ook de Ronde van Romandië afgelast en de Ronde van de Alpen uitgesteld.