Kogel is door de kerk: geen Ronde van Vlaanderen op 5 april

De voorbije dagen was al duidelijk geworden dat de kans erg klein was om de Ronde van Vlaanderen op 5 april te kunnen laten doorgaan. Intussen is ook Parijs-Roubaix, dat een week later op de kalender stond, uitgesteld. Ook Vlaanderens Mooiste kan dus niet doorgaan op het geplande moment.

Dat heeft Flanders Classics nu ook officieel aangekondigd. Na alle speculatie over de Ronde de voorbije dagen, is het helemaal zeker: door het coronavirus kan de grootste koers in Vlaanderen niet plaatsvinden op het moment dat hiervoor voorzien was op de wielerkalender. Zo is haast het volledige voorjaar voorlopig geannuleerd. Flanders Classics gaat wel nog proberen later dit jaar een datum te vinden om de Ronde van Vlaanderen alsnog een editie in 2020 te geven.