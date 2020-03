🎥 Evenepoel en zijn ploegmaats komen met boodschap voor hun fans: "Goed zorgen voor familie in deze gekke tijden"

In plaats van koersen te winnen moeten de renners van Deceuninck-Quick.Step vooral thuis zitten. Ook hun supporters moeten ze missen. Om ook in deze periode verbonden te blijven, komt The Wolfpack met een boodschap voor de fans, grotendeels een boodschap van hoop.

Deceuninck-Quick.Step doet dit in de vorm van een filmpje. Verschillende renners komen aan het woord, onder meer Remco Evenepoel. "Ik zou enkel willen zeggen dat je zeker goed moet zorgen voor jezelf en je familie in deze gekke tijden. Blijf gezond en alles wordt wel weer beter. Dat kan ik jullie beloven."

Dries Devenyns richt zich rechtstreeks tot de supporters van de ploeg. "Beste fans, we zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje. Blijf veilig thuis of houd op zijn minst voldoende afstand en laten we hopen dat dit vlug voorbij is." Die hoop koestert Tim Declercq evenzeer. "Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal. Ik wil dat jullie sterk blijven, want uiteindelijk zullen er wel weer klassiekers aankomen."

Dat zou Yves Lampaert zeker ook wel toejuichen, want ook voor hem is het momenteel een moeilijke tijd. "Het is iets nieuws voor ons allen. Het is geen leuke periode, maar we moeten er door geraken. Ik ga deze week wat rusten en in de tuin werken."