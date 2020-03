🎥 Koers kijken in coronatijden: heröische Strade eindigt met zege voor Benoot en derde plek voor Van Aert in 2018

Live naar de koers kijken op televisie is er even niet meer bij. Daarom stellen we u geregeld enkele videofragmenten voor van aan te prijzen documentaires of heroïsche wedstrijden uit het verleden. De Strade Bianche van 2018 past zeker in die laatste categorie.

Het werd een loodzware editie en de gezichten van de renners stonden al snel vol stof. Het was een aangename kennismaking met de wegrenner Wout van Aert. Het was al straf dat die aanvankelijk mee voorin zat en helemaal indrukwekkend werd het toen hij naar leider Romain Bardet toe reed. Op een gegeven moment waren drie van de eerste vier in koers Belgen, want Pieter Serry en Tiesj Benoot zetten de achtervolging in op het leidersduo. Benoot loste Serry en had op 15 kilometer van de aankomst de kloof gedicht. Nog geen drie minuten later pakte Benoot uit met een verwoestende aanval en zo ging hij op weg naar de overwinning. Bardet werd tweede, Van Aert derde. Voor die laatste, die zich tot de grote revelatie in deze koers had gekroond, was dat een hele mooie beloning. Hij had krampen tot achter zijn oren op de laatste superzware klim, maar stond toch mooi mee op het podium. Voor Tiesj Benoot was het natuurlijk volop genieten na al die zware inspanningen. Hij behaalde in de Strade Bianche van 2018 de eerste profzege uit zijn carrière en op wat voor een manier!