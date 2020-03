Christopher Froome klopt Dylan van Baarle in 'Afrikaanse Strade Bianche'

In het Verenigd Koninkrijk stapelt het aantal besmettingen zich stilaan ook fel op. De overheid heeft er de bevolking ook nog niet al te veel maatregelen gekend. Nederland kent eveneens problemen met het coronavirus. Ploegmaats Christopher Froome en Dylan van Baarle hebben besloten niet naar hun respectievelijke thuislanden af te zakken.

Ze bevinden zich momenteel allebei op Afrikaanse bodem. Daar beginnen er nu stilaan ook meer positieve gevallen te komen, terwijl dat fenomeen in Azië en Europa al lang aan de gang is. Er mag alleszins nog buiten getraind worden.

We did our own @StradeBianche in Africa 😁 (I won 😉) #cycling pic.twitter.com/RGZgltlAQx