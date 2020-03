Jolien Verschueren zet veldritloopbaan verder met eigen team

Jolien Verschueren zet ook volgend seizoen haar veldritloopbaan verder. Haar contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal is inmiddels afgelopen. Nadien werd er een eigen team gebouwd voor de renster bij wie in 2018 een hersentumor vastgesteld werd.

In 2017 was Verschueren nog één van de beste veldrijdsters in ons land. Nadien wachtte een slopende strijd tegen de tumor. Toch vond Verschueren nog de kracht om vorig seizoen terug te keren naar de cross. Vaak reed ze achteraan, logisch uiteraard gezien de ziekte die ze moest bekampen.

VZW OPGERICHT

Een contractverlenging bij Pauwels Sauzen-Bingoal zat er niet in. Nadien richtten een aantal mensen de vzw Never Give Up by Jolien Verschueren op. Zo kon er op juridisch verantwoorde wijze een eigen wielerteam uit de grond gestampt worden voor de renster.

Via een persbericht laat haar entourage weten dat Verschueren ook namens haar eigen team crossen zal afwerken in het volgende seizoen. "Ze zal naast haar dagtaak als kleuterleidster haar wielercarrière verder kunnen zetten op semi-professionele wijze. Er is totaal geen druk vanuit de sponsors. Resultaten worden niet verwacht, al mag ze gerust eens verrassen."