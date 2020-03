Krijgen alle afgelaste koersen een nieuwe datum? "Zullen sowieso creatief moeten zijn"

Tot eind april wordt er sowieso niet gekoerst op Belgische bodem. De kans dat die periode verlengd wordt, is echter groot.

De renners en ploegen zijn de grootste slachtoffers van deze situatie”, vertelde bondsvoorzitter Tom Van Damme aan Sporza.

“De renners weten niet wat er nog komt dit seizoen en de ploegen kunnen hun sponsors niets aanbieden. Dat kan op termijn een serieus probleem worden."

"Voor de organisatoren van de wedstrijden is het uiteraard ook een drama. We hopen dan ook dat we een aantal van onze koersen opnieuw kunnen integreren in de kalender op een later moment."

“Maar het is moeilijk te zeggen welke koersen er nog zullen doorgaan en wanneer. We weten nog niet hoelang deze periode zal blijven duren. Het wordt een moeilijke opdracht en het is koffiedik kijken."

“Samen met alle partijen hebben we beslist dat de monumenten en de grote rondens voorrang krijgen. We zullen sowieso creatief moeten zijn met de kalender."