Mathieu van der Poel heeft de knop omgedraaid: "Ik moet toegeven dat het al door mijn hoofd spookte"

Voor iedereen is de huidige situatie lastig om mee om te gaan, daar is Mathieu van der Poel geen uitzondering op. De Nederlander toont ook in deze toch weer zijn mentale sterkte: hij trekt het zich niet te veel aan en geniet van de kleine dingen.

Nochtans heeft ook hij voorlopig niet echt iets om naar toe te werken. "Ik moet niet altijd een doel hebben." , zegt Van der Poel in de Facebook Live van Sporza. "Gewoon de liefde voor de fiets en genieten van het mooie weer zijn al genoeg. Ikzelf heb nog het geluk gehad van crossen te hebben gereden, het is erger voor wegrenners die zich op buitenlandse stages hebben voorbereid op de klassiekers." NOG GENOEG TIJD VOOR KLASSIEKERS Begint het niet te kriebelen om toch eens over die gekende wegen te rijden, al was het maar voor zichzelf? "Ik moet toegeven dat het al door mijn hoofd spookte om de volledige parcoursen van die klassiekers eens te rijden, maar zeker op de dag zelf zal er al genoeg volk met dat idee zitten, denkt het. Als alles goed gaat heb ik nog 10 tot 15 jaar om de klassiekers te rijden. Als deze situatie eenmalig is, natuurlijk." Van der Poel bekijkt het dus van de positieve kant. "Ik heb nog het geluk om buiten te mogen fietsen. Ik heb de knop al omgedraaid. Ik ga niet niets doen, maar het heeft geen zin om je druk te maken. Zodra een datum bekend raakt waarop we weer kunnen koersen, kunnen we weer specifiek trainen." MOUNTAINBIKESEIZOEN Mogelijk kan er voor een aantal wedstrijden wel een nieuwe datum gevonden worden. "Enkele klassiekers afwerken in het najaar zou wel mooi zijn, maar ik vrees dat ik dan dubbel loop met het mountainbikeseizoen. Als het gaat, zeker wel. Maar het moet haalbaar zijn met de mountainbikekalender, het WK, EK en de Spelen."