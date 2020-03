Remco Evenepoel pleit voor het vermijden van een complete lockdown: "Ik zou het onmenselijk vinden"

Eigenlijk voelt het al wel grotendeel alsof ons land in lockdown is, zelfs buitenlandse media berichtten dat het zo is. Terwijl we wel nog altijd mogen buitenkomen. Gelukkig voor de wielrenners, gelukkig ook voor Remco Evenepoel.

Zijn tweede jaar als prof en hij komt al zo'n toestand tegen. "Alles waar je een half jaar naartoe hebt gewerkt en waarbij het op de laatste details aankwam om volledig klaar te zijn, valt nu plots helemaal weg", zegt Evenepoel in HLN. "Dat is best zuur en ambetant. Maar voor de goeie orde: de volksgezondheid en veiligheid van de mensen primeren in deze hele situatie."

Wat denkt hij van de recent door de regering genomen maatregelen? "Ik heb er zeker begrip voor. Ook al is het volledig stilvallen van het openbare leven, het sluiten van winkels, restaurants, cafés enzo er misschien een klein beetje over. Anderzijds: het zal je maar overkomen dat je een ijsje gaat kopen en van iemand het virus doorkrijgt."

Een volledige lockdown hoeft het voor mij niet te worden

In de winkels die wel nog open zijn, staan de rijen soms tot buiten. "Zoals het nu aan de supermarkten gebeurt, is het goed: rustig buiten wachten, met één meter afstand en dan beurtelings naar binnen. Daar geloof ik wel in. Maar een volledige 'lockdown' hoeft het voor mij niet te worden. De dag dat ze met zware boetes zwaaien van het moment dat je de deur uitgaat, zal de lol er volledig af zijn."

Evenepoel houdt dus een stevig pleidooi om het niet zover te laten komen. "Ik zou het onmenselijk vinden. Dan wordt 'het kot', waarin ik aangemaand word te blijven, te klein. Ik zal mijn kas opfretten. Sluit ons alsjeblieft niet op, overheid."

Ik ben het gewoon om alleen te trainen

Nu kan er nog wel getraind worden in de open lucht, zij het niet in groep. "Ik ben het gewoon om alleen te trainen. Al verlopen duurtrainingen altijd wel aangenamer in gezelschap. Maar het mag gewoon niet, hé. Dus beperk ik me tot sporadische afspraakjes met iemand op een bepaald punt, om van daaruit een eind samen verder te fietsen."