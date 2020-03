Merckx zit enorm in met kleindochter, duidt concurrent van Gilbert aan en deelt prikje uit aan Van der Poel

Vorig jaar was het rond de Tourstart één groot feest voor Eddy Merckx. Daarna kwam er op persoonlijk vlak een mindere periode: zelf heeft hij even in het ziekenhuis gelegen en zijn kleindochter vecht momenteel tegen een tumor in de heup.

"Als je ziet waar mijn kleindochter Athina nu allemaal door moet... Het is afwachten of de chemokuur aanslaat. Over een maand doen ze een MRI en dan gaan we ht weten. Daar zit ik op dit moment véél meer mee in dan met mezelf", laat Merckx weten in Het Laatste Nieuws.

Zijn bewondering voor Athina is groot, zoals het een grootvader beaamt. "Ze is enorm moedig. Uit haar inzet voor de arme kinderen in Guatemala put ze veel motivatie. Dat is belangrijk. Toch vind ik het erg. Ze moet nog 15 worden. Dat zijn fameuze klappen."

ITALIË HET BELOOFDE LAND

Ook in deze woelige tijden wil Merckx zich gerust nog uitspreken over de koers. Normaal zou nu Milaan-Sanremo gereden worden. Een wedstrijd waar Merckx zelf altijd graag aan deelnam. "Italië was in die tijd het 'Beloofde Land'. Een droom op gebied van organisatie, professionele ingesteldheid, opleding en begeleiding, passie voor de wielersport."

CONCURRENTIE VOOR GILBERT IN EIGEN TEAM

Kan Gilbert La Primavera nog winnen, nu hij weg is bij Deceuninck-Quick.Step? "Phil is een uitzonderlijke atleet. Een vechter. Ik heb het voor hem. Je hebt een sterk team nodig. Maar dat heeft Phil bij Lotto-Soudal ook. Met misschien wel zijn zwaarste concurrent aan boord: Caleb Ewan. Dat is een probleem. Ze zullen hem er niet snel af rijden. En in de spurt hebben ze allemaal prijs."

De komende jaren zouden het in de klassiekers dan weer helemaal de Van der Poel-jaren kunnen worden. "Ik vind Van der Poel een fantastische coureur. Maar hij combineert té veel disciplines", vindt Merckx.