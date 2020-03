🎥 Jungels pleziert zijn honden nu andere plannen in het water vallen: "Ik bereikte mijn topvorm in Parijs-Nice"

Voor de renners die nog niet wisten te winnen dit jaar, maar wel stilaan hun top bereikten, is de huidige situatie wellicht het meest vervelende. Het zou wel eens kunnen dat Bob Jungels in die categorie zit. De Luxemburger van Deceuninck-Quick.Step geeft een inkijk in zijn tijdsverdrijf.

In een filmpje op de Facebookpagina van zijn ploeg beantwoordt Jungels enkele vragen. De coronacrisis is uiteraard gespreksonderwerp nummer één. "Het is vooral zwaar omdat mijn grootste doelen er nu gingen aankomen: de klassiekers. Ik bereikte mijn topvorm tijdens Parijs-Nice. Het is eerlijk gezegd wel frustrerend om nu thuis te zitten. We zitten nu praktisch in een tussenseizoen."

Tijd voor andere dingen dus. "Ik spendeer nu tijd met mijn vriendin, laat de honden uit in het bos en dat is het zowat." Is het nu met de vriendin vechten voor de afstandsbediening van de televisie? "We wisselen tussen haar keuzes en mijn keuzes", kan er nog wel een glimlach af.

De situatie in Luxemburg is vergelijkbaar met België. "Er zijn nog niet te veel beperkingen opgelegd, tot nu. Met je gezin kan je nog buitenkomen. Voorts hebben we geen contact met iemand anders. Ik heb mijn ouders of zus nog niet gezien, maar we gaan er wel mee om. Voor de honden is het wel leuk. Ze krijgen wat meer aandacht en zijn superblij dat ik eens een keertje hier ben."

OOK PASSIE VOOR SPORTEN

In zowat alle sporten ligt de competitie nu stil, maar het is wel zo dat Jungels in normale omstandigheden niet enkel met wielrennen bezig is. "Ik heb wel interesse in tennis. Dat is altijd een passie van mezelf gebleven. Tijdens de winter probeer ik soms te spelen. Ik hou van wintersporten, van skiën. De uithouding van atleten is altijd een interesse van mezelf geweest."