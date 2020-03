Belgische eendagskoers voorzien voor juni gaat niet door

Ook in de maand juni beginnen er stilaan al wel wat koersen geschrapt te worden. Wat zeker is, is dat de Memorial Van Coningsloo dan niet kan doorgaan. Deze eendagskoers stond oorspronkelijk op de wielerkalender op 7 juni.

De koers is in het leven geroepen ter nagedachtenis van Philippe Van Coningsloo, die in 1992 tijdens een wielerwedstrijd een hartstilstand kreeg en hieraan overleed. Sinds 1993 werd de koers elk jaar georganiseerd. Vorig jaar won Gerben Thijssen, die toen voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal reed.

Andere gekende winnaars zijn Robin Ruigh (2014) en Timothy Dupont (2016). Het is onzeker of er in 2020 een volgende editie komt, maar op 7 juni kan het alleszins niet doorgaan. Dat meldt DirectVelo. Uiteraard heeft dit alles te maken met de uitbraak van het coronavirus in ons land.