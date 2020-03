Bondsvoorzitter Van Damme haalt zwaar uit naar minderheid die maatregelen nog altijd negeert: "Stop daar toch mee!"

De overheid legt de bevolking een aantal strenge maatregelen op in de hoop om het coronavirus zo snel mogelijk te kunnen bedwingen. Social distancing staat hierbij centraal. Een grote meerderheid toont ook een grote discipline, maar er zijn er ook die het nog altijd niet begrepen hebben.

Tot die conclusie is ook Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, gekomen. Het is nog altijd mogelijk om met een beperkt aantal mensen in de buitenlucht te bewegen en de bondsvoorzitter besloot dat ook te doen. "Heel wat fietsers en wandelaars op pad met dit mooie weer", stelde Van Damme vast. "De overgrote meerderheid alleen, of met twee."

Zij houden zich dus perfect aan de regels, maar andere mensen trekken zich er minder van aan. "Dan toch weer enkele klojo's die het nodig vinden om in groepjes te fietsen of te wandelen", veroordeelt Van Damme dat slechte gedrag. "Stop daar toch mee!"