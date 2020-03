🎥 Nikolas Maes laat de familieman in hem zien: "Meestal maakt mijn zoon mij wakker, deze ochtend had ik 'm beet'

Bij de lockdownjournals van Lotto Soudal is het deze keer de beurt aan Nikolas Maes. Zijn gezin is voor hem ontzettend belangrijk, dat is al snel duidelijk. De meeste tijd in het filmpje hieronder is Maes bezig met zijn zoontje Médard.

Ten huize Maes is het steeds een leuke competitie om te zien wie het eerst uit de veren is. "Meestal maakt mijn zoon Médard mij wakker, deze ochtend had ik 'm beet", is Nikolas Maes tevreden. Ook doorheen de dag houdt de renner van Lotto Soudal ervan om te spelen met zijn zoon. Voorts staat uiteraard ook de dagelijkse trainingstocht op het programma. 's Avonds houdt Maes zich er aan om ook nog eens te gaan wandelen met zijn echtgenote, zijn zoon en de hond. Het is goed om zien dat het gezin nog zo sterk aan mekaar hangt. Vorige maand kreeg het te maken met een zware opdoffer. Het hart van Maurice, het tweede zoontje van Nikolas en zijn vrouw Katrijn, stopte kort voor de geboorte met kloppen.