'ASO werkt aan het doorgaan van de Tour achter gesloten deuren'

De annulaties vanwege het coronavirus beginnen er nu ook te komen in de maand juni en dus komt ook de Ronde van Frankrijk in het vizier. Kan de Tour überhaupt nog wel doorgaan? De ASO is alvast van plan om alles in het werk te stellen om dat te garanderen.

Er gaan steeds meer stemmen op om de Tour uit te stellen of af te gelasten. Recent zei ook Bernard Hinault dat dit diende te gebeuren bij de minste twijfel. Volgens de Franse krant Le Parisien willen ze bij de ASO echter alles doen om de Tour te laten door gaan in de hiervoor voorziene periode, van 27 juni tot en met 19 juli dus. WELLICHT GEEN PUBLICITEITSKARAVAAN De organisatoren zouden zich inspireren op Parijs-Nice. Daar werd er gekoerst 'achter gesloten deuren'. De Tour zou daar dus ook veel van weg hebben. Waarschijnlijk brengt die optie met zich mee dat de publiciteitskaravaan en het Village Départ geschrapt zullen worden. Over de intenties van de ASO bestaan weinig twijfel. "We staan in contact met het ASO", verklaart Frans minister van Sport Roxana Maracineanu. "Het is van het grootste belang dat de Tour en de Olympische Spelen kunnen doorgaan."