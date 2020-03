BOIC schaart zich volop achter beslissing IOC: "100% ter beschikking van de atleten"

België zal dit jaar geen wielrenners of andere sporters naar Tokio moeten sturen, want de Olympische Spelen worden uitgesteld. Het Belgisch olympisch comité had daar als sportbond nog niet op aangedrongen, maar staat wel achter dat besluit.

"Het BOIC is verheugd over de beslissing van het IOC om de Olympische Spelen en Paralympische Spelen uit te stellen", klinkt het in een perscommuniqué. Voor het BOIC was vooral belangrijk dat atleten die deelnemen dat kunnen doen in omstandigheden die geen risico voor de gezondheid met zich meebrengen en dat er over de hele wereld op een aanvaardbare manier getraind kon worden.

OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN

"De atleten die in aanmerking komen voor deelname aan de Spelen in Tokio kunnen rekenen op de volledige steun van het BOIC en alle topsportactoren in ons land. Sport Vlaanderen, Adeps, Ost Belgien en het BOIC staan 100% ter beschikking van de atleten zodat hun droom werkelijkheid kan worden en ze de Spelen in optimale omstandigheden kunnen aanvatten", zegt Pierre-Olivier Beckers.

De BOIC-voorzitter leeft wel mee met de Japanners die er zo naar uitkeken om de Spelen te ontvangen. "Onze gedachten zijn bij de Japanse bevolking die zijn hoop heeft gevestigd op deze Spelen na zoveel rampen. We hopen dat het behoud van de Olympische en Paralympische Spelen op een nieuwe datum voor hen nieuwe hoop biedt om zich aan op te trekken."